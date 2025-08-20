"Lo que viene te va a inspirar": Morelia dará voz a mujeres indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Muy pronto será lanzado el proyecto Warhititicha wantasïinti, una propuesta de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva que busca compartir las historias de vida de mujeres indígenas en el municipio de Morelia.

Este nuevo espacio sonoro está diseñado para inspirar, reflexionar y reconocer la diversidad cultural de nuestra región, dando voz a mujeres que han contribuido a sus comunidades desde sus saberes, resistencias y trayectorias.

En sus redes sociales, la Secretaría compartió que este proyecto estará disponible próximamente y busca convertirse en un punto de encuentro para el intercambio intercultural y la sororidad.