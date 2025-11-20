“Lo importante es venir y apoyar”: familias morelianas animan el desfile del 20 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con poca afluencia, pero con mucho ánimo, avanzó la mañana de este 20 de noviembre el tradicional desfile por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana, en el que destacaron principalmente los contingentes deportivos y escolares.
Entre los bloques más concurridos sobresalieron las características tablas rítmicas y las tradicionales pirámides. Asimismo, el ambiente deportivo se reforzó con la participación de equipos de fútbol, box, voleibol y otras disciplinas, que realizaron breves demostraciones para dar dinamismo al recorrido.
A lo largo de la avenida Madero se observó a algunas personas que acudieron para mostrar su apoyo a los participantes.
Una de las asistentes compartió a MiMorelia.com que en su familia ya es una tradición acudir a los desfiles del 16 y 30 de septiembre, así como al del 20 de noviembre.
Por su parte, la señora María Estela López Álvarez consideró importante continuar impulsando este desfile, pues también promueve la actividad física entre los más jóvenes.
Para culminar, Alex y Óscar, músicos integrantes del quinteto de Paquito D’Rivera, quienes también apreciaban el desfile, señalaron a este medio de comunicación que llegaron a la capital el día de ayer y, ante el ruido, decidieron salir a la avenida Madero para ver la actividad y tomar un poco de sol.
Al concluir el desfile, los contingentes se retiraron poco a poco.
Sin mayores incidentes, transcurrió dicha actividad de manera tranquila sobre la avenida Madero, donde estudiantes, trabajadores de distintas instituciones, así como la presencia de corporaciones de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, mantuvieron la tradición del desfile del aniversario de la Revolución Mexicana.
RPO