“Lo importante es venir y apoyar”: familias morelianas animan el desfile del 20 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con poca afluencia, pero con mucho ánimo, avanzó la mañana de este 20 de noviembre el tradicional desfile por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana, en el que destacaron principalmente los contingentes deportivos y escolares.

Entre los bloques más concurridos sobresalieron las características tablas rítmicas y las tradicionales pirámides. Asimismo, el ambiente deportivo se reforzó con la participación de equipos de fútbol, box, voleibol y otras disciplinas, que realizaron breves demostraciones para dar dinamismo al recorrido.

A lo largo de la avenida Madero se observó a algunas personas que acudieron para mostrar su apoyo a los participantes.

Una de las asistentes compartió a MiMorelia.com que en su familia ya es una tradición acudir a los desfiles del 16 y 30 de septiembre, así como al del 20 de noviembre.