Lluvias y cielo nublado marcarán este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana amaneció con cielo cubierto y lluvias débiles, con temperaturas aproximadas de 18°C.
Durante la tarde se esperan chubascos acompañados de tormentas, mientras el cielo se despejará parcialmente. Las temperaturas rondarán los 20°C, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
Por la noche, el pronóstico indica lluvia ligera con cielo parcialmente nublado y temperaturas que descenderán hasta los 16°C.
A lo largo del día se mantendrán vientos del norte con una velocidad promedio de 11 km/h.
Se sugiere a la población llevar paraguas, ropa abrigadora y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos de Protección Civil o del Servicio Meteorológico Nacional.
BCT