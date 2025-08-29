Lluvias ponen en alerta a Protección Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lluvia registrada la noche de este viernes provocó encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil Michoacán para realizar recorridos preventivos y brindar apoyo a la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte oficial, en la zona de Prados Verdes y en el Cárcamo del Río Grande, en la colonia Carlos Salazar, no se registraron novedades. Sin embargo, en la avenida Poliducto se reportaron encharcamientos en ambos carriles, lo que dificultó la circulación vehicular.

Los brigadistas apoyaron a un conductor que quedó varado debido al nivel del agua en esa vialidad. Asimismo, se informó que se mantiene una supervisión permanente en la ciudad para atender cualquier situación derivada de las lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir durante tormentas y recordaron que, en caso de emergencia, el número de atención disponible es el 911.

agm