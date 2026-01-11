Lluvias ligeras y cielo variable marcarán el clima de hoy en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se prevé un clima templado con cielo parcialmente nublado en la capital michoacana, acompañado de probabilidad de lluvias ligeras, de acuerdo con el pronóstico extendido.

Por la mañana, la temperatura rondará los 10 a 12°C con sensación térmica de hasta 9°C, mientras que por la tarde alcanzará los 21°C. Durante la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 10°C.

El viento soplará desde el norte a velocidades que oscilarán entre los 11 y 33 km/h a lo largo del día. Aunque el cielo se mantendrá mayormente con nubes y claros, no se descarta la presencia de lluvias débiles en las primeras horas del día.

La radiación solar alcanzará niveles “altos” entre las 12:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protección solar si se realizan actividades al aire libre.

