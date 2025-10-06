Lluvias ligeras y cielo nublado, este lunes en Morelia; sigue vigilancia por huracán Priscilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, Morelia presenta condiciones mayormente nubladas con probabilidades de lluvias ligeras por la tarde, según datos de Meteored.mx.

A lo largo del día, se prevé una temperatura máxima de 24°C y mínima de 13°C, con vientos del sur y sureste que oscilarán entre los 11 y 39 km/h. Las lluvias débiles podrían registrarse a partir de las 14:00 horas, con mayor probabilidad hacia las 17:00 horas.

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán en ascenso hasta alcanzar los 23°C al mediodía. Por la noche, se pronostica descenso de temperatura, cielo parcialmente nublado y presencia de niebla.

Mientras tanto, a nivel nacional, el huracán Priscilla, de categoría 1, se localiza a 390 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno presenta vientos sostenidos de hasta 140 km/h y rachas de 170 km/h, desplazándose hacia el nor-noroeste a 7 km/h, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional.