Lluvias ligeras y cielo nublado, este lunes en Morelia; sigue vigilancia por huracán Priscilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, Morelia presenta condiciones mayormente nubladas con probabilidades de lluvias ligeras por la tarde, según datos de Meteored.mx.
A lo largo del día, se prevé una temperatura máxima de 24°C y mínima de 13°C, con vientos del sur y sureste que oscilarán entre los 11 y 39 km/h. Las lluvias débiles podrían registrarse a partir de las 14:00 horas, con mayor probabilidad hacia las 17:00 horas.
Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán en ascenso hasta alcanzar los 23°C al mediodía. Por la noche, se pronostica descenso de temperatura, cielo parcialmente nublado y presencia de niebla.
Mientras tanto, a nivel nacional, el huracán Priscilla, de categoría 1, se localiza a 390 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno presenta vientos sostenidos de hasta 140 km/h y rachas de 170 km/h, desplazándose hacia el nor-noroeste a 7 km/h, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional.
Aunque el huracán no impacta directamente a Michoacán, sus bandas nubosas podrían ocasionar lluvias intensas en la región, especialmente en zonas costeras. Por ello, autoridades mantienen activa una zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.
Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente si se tiene planeado viajar a la costa.
