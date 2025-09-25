Lluvias intensas y ráfagas de viento, este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se pronostica un día lluvioso y con presencia de niebla y tormentas eléctricas en Morelia, con una probabilidad de lluvia del 90% y acumulaciones de hasta 3.1 mm, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

A pesar de que la tormenta tropical Narda ya no tiene efectos en la región, la humedad residual y las condiciones atmosféricas favorecen la presencia de precipitaciones durante gran parte del día. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 13 y 35 km/h, principalmente por la tarde.

Desde las primeras horas del día se registró niebla y cielo parcialmente nublado. Hacia las 14:00 horas se pronostican tormentas con acumulaciones de hasta 2 mm, mientras que entre las 17:00 y 20:00 horas podrían continuar las lluvias de manera intermitente.

A lo largo del día, la temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 13°C. Por otro lado, el nivel de radiación solar será alto al mediodía, por lo que se recomienda el uso de protector solar con FPS alto entre las 11:00 y 14:00 horas.

rmr