Lluvias fuertes, el pronóstico este miércoles a lo largo del día en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas en la ciudad de Morelia, según el sitio especializado Meteored.mx.

Desde las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente nublado. A partir de las 11:00 horas se prevé una lluvia débil, pero la intensidad irá aumentando con el paso de las horas.

Entre las 14:00 y 17:00 horas, se estima un 70% de probabilidad de tormentas, con rachas de viento que alcanzarán los 28 km/h provenientes del sur. La sensación térmica durante este periodo oscilará entre los 20 y 26 grados.

Por la noche, el clima se estabilizará con cielo parcialmente despejado, pero con presencia de niebla hacia las 23:00 horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas vialidades.

Además, se recomienda precaución ante el índice de radiación UV extremadamente alto, especialmente entre las 11:00 y 14:00 horas, cuando se alcanzará un nivel de FPS 8 y 9.

rmr