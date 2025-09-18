Lluvia y supuestas amenazas afectaron afluencia en fiestas patrias en Morelia, reconoce Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán reconoció que la lluvia y las supuestas amenazas afectaron la afluencia en las fiestas patrias en Morelia.

En entrevista, dijo no tener el dato exacto de la afluencia turística durante las fiestas patrias, pero resaltó que hubo las condiciones de seguridad para que las familias enteras y los amigos pudieran disfrutar de las fiestas en un ambiente de alegría, paz y armonía.

Indicó que las noticias para generar temor en la sociedad deben “quedarse en el cesto de la basura”. Precisó que hubo saldo blanco, lo que permitió que quienes fueron al Centro de Morelia disfrutaran no solo de la verbena y del Grito, sino también del cantante mexicano de música regional Christian Nodal.

Por lo que mencionó que la población debe dejar de creer todo lo que se dice en redes sociales y apostarle más al trabajo que realizan las autoridades en materia de seguridad.

rmr