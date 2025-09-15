Lluvia sorprende fiestas patrias en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lluvia jugó una mala jugada la noche del 15 de septiembre, justo cuando el Centro de Morelia se preparaba para el Grito de Independencia. En medio de una verbena popular con antojitos y artículos a la venta, los asistentes corrieron a resguardarse en portales y negocios, mientras otros prefirieron retirarse del lugar.
Previo a la arenga encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los asistentes pudieron disfrutar de bandas locales, que amenizaron la espera para ver al cantante Christian Nodal, el artista estelar de las fiestas patrias en la capital michoacana.
La vendimia avanzó lentamente: algunos degustaban enchiladas y quesadillas, mientras otros recorrían los puestos con artículos que iban desde plantas y ropa hasta accesorios.
Aunque el aguacero disminuyó a una ligera llovizna, la multitud no se recuperó del todo; fueron pocos quienes permanecieron hasta el Grito de Independencia, pues la mayoría aguardaba el momento musical que cerró la celebración.
agm