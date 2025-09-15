Lluvia sorprende fiestas patrias en Morelia

Previo a la arenga encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los asistentes pudieron disfrutar de bandas locales, que amenizaron la espera para ver al cantante Christian Nodal, el artista estelar de las fiestas patrias en la capital michoacana.

La vendimia avanzó lentamente: algunos degustaban enchiladas y quesadillas, mientras otros recorrían los puestos con artículos que iban desde plantas y ropa hasta accesorios.