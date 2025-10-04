¿Lloverá este sábado en Morelia? Esto dice el pronóstico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el clima en Morelia estará marcado por cielo parcialmente nuboso durante gran parte del día, con probabilidad de lluvia débil, principalmente por la tarde.

Las temperaturas matutinas rondarán los 17 grados Celsius, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al salir, especialmente menores y adultos mayores.

Por la tarde, el termómetro alcanzará una temperatura máxima cercana a los 21°C, mientras que durante la noche se espera un descenso ligero, llegando a los 16°C aproximadamente.

El viento soplará desde el sur con una velocidad media de 12 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación de frescura durante el día.

BCT