Lleno total del Ballet Folklórico del Ayuntamiento en foro principal de la FILLM

En ese sentido, celebró la gran afluencia de visitantes registrada este fin de semana, en donde además de abarrotar el Ágora Principal con la presentación del Ballet, se contó con un concierto del Jazztival, a cargo de la banda Mollete Jazz.

Previamente, se tuvieron las presentaciones editoriales de las publicaciones más recientes de reconocidas autoras y autores nacionales, tal es el caso de: Juan Gedovius, Andrea Chapela, Christel Guczka, Jorge Comensal y Vicente Alfonso.

“Desde el Gobierno de Morelia seguimos firmes y trabajando para seguir haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir y qué mejor que a través de la cultura, del arte, de la literatura. Hoy, los pasillos llenos de la FILLM, las presentaciones artísticas y editoriales abarrotadas, dan muestra de que en Morelia se siente y se vive la cultura”, mencionó Chávez Alcaraz.