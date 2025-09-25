Llegará Nacho Lozano a Morelia para presentar su libro "Macho Menos" en la FILLM este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista y escritor Nacho Lozano será uno de los invitados destacados este sábado 27 de septiembre en la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM), donde presentará su más reciente obra “Macho Menos”.

El evento tendrá lugar a las 18:00 horas en el Ágora Principal, ubicado en la Plaza Benito Juárez, en pleno corazón del Centro Histórico de Morelia. La presentación estará a cargo de Ismene Mercado, en compañía del autor.

Macho Menos es un libro que propone una reflexión crítica y desenfadada sobre las masculinidades tradicionales. Con humor e ironía, Lozano invita a “deconstruirse” y repensar lo que significa ser hombre en el México contemporáneo, explorando temas como el machismo, la identidad y los estereotipos de género.