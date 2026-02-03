Llegan "paracaidistas" para quedarse con terrenos, en San Isidro Itzícuaro, Morelia, denuncian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la colonia San Isidro Itzícuaro denunciaron públicamente la presencia de personas ajenas que, presuntamente, buscan apropiarse de áreas verdes ubicadas a un costado de la colonia Ciudad Jardín, detrás de la Secundaria Técnica 143.

A través de redes sociales, en la página Revolución Social, habitantes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades para evitar la ocupación de estos espacios públicos, señalando que no es la primera vez que ocurre una situación similar.