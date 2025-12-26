¡Llegan los Reyes Magos al Zoológico de Morelia! Ve por tu foto y entrega tu carta

Además de esta experiencia especial, el Zoológico de Morelia ofrece una amplia variedad de atractivos para toda la familia, como el herpetario, acuario, cabaña encantada, tren terrestre, tren vía, lanchas de la selva mexicana y diversas áreas recreativas y educativas.

Durante la visita, las y los visitantes podrán aprender, conocer y admirar la biodiversidad, al observar de cerca a más de dos mil ejemplares de distintas especies, reafirmando el compromiso del zoológico con la educación ambiental, conservación y bienestar animal.

El Zoológico de Morelia es un espacio donde la diversión y el aprendizaje se unen, convirtiéndose en el escenario perfecto para disfrutar estas fechas llenas de magia y unión familiar.

