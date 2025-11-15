Llegan a Morelia primeras cabinas del teleférico; obra va al 48%: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las primeras cabinas del teleférico de Morelia llegaron a la estación 1, ubicada en el Estadio Morelos, donde permanecerán bajo resguardo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario supervisó la obra que presenta un avance general del 48 por ciento en las seis estaciones que conforman la primera fase de este medio de transporte ecológico, inclusivo y seguro.