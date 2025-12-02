¡Llega la magia navideña! Cofom alista Feria del Bosque con árboles, esferas y sabor michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) Martha Rendón López anunció este martes la Feria del Bosque Navideño, una actividad que antes era denominada Bazar Navideño y que se llevará a cabo en las instalaciones de la dependencia del 5 al 7 de diciembre.

En rueda de prensa, la funcionaria refirió que la Comisión tendrá sus puertas abiertas de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para que la gente pueda acceder y adquirir los productos que sean de su interés, como árboles, artesanías, alimentos y más.