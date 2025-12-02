¡Llega la magia navideña! Cofom alista Feria del Bosque con árboles, esferas y sabor michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) Martha Rendón López anunció este martes la Feria del Bosque Navideño, una actividad que antes era denominada Bazar Navideño y que se llevará a cabo en las instalaciones de la dependencia del 5 al 7 de diciembre.
En rueda de prensa, la funcionaria refirió que la Comisión tendrá sus puertas abiertas de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para que la gente pueda acceder y adquirir los productos que sean de su interés, como árboles, artesanías, alimentos y más.
De acuerdo a la directora, van a participar 25 municipios del estado como Morelia, Uruapan, Quiroga, Tlalpujahua, Ario de Rosales, Tacámbaro, entre otros, aunque los árboles serán trasladados desde las demarcaciones del oriente, como Zitácuaro e Hidalgo y que tendrán un costo de 900 a 2 mil pesos aproximadamente, dependiendo del tamaño.
Otros productos que ofertarán dura te los tres días son esferas decorativas de madera, recina, propóleo, papel artesanal, artesanías textiles, pesebres, coronas de adviento, lacas, velas, jabones y más.
"El tema es que se den a conocer los productos maderables y no maderables que se producen en el estado", dijo Martha Rendón.
Por último, refirió que también contarán con talleres y actividades culturales, pero además estarán cocineras tradicionales, y comerciantes de alimentos como miel de abeja, café, cacao, salsas, frutas en conserva, por mencionar algunos.
BCT