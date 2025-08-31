Llega la Feria del Uchepo y la Corunda a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las celebraciones patrias y del orgullo gastronómico michoacano, del 12 al 14 de septiembre se llevará a cabo la Feria del Uchepo y la Corunda en la tenencia de Tiripetío, al sur de Morelia.
Durante tres días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una verdadera fiesta de sabores tradicionales, donde el uchepo y la corunda serán los protagonistas, acompañados de una gran variedad de platillos a base de elote, pozoles, tacos, frituras, ates y atoles.
Esta feria tiene el objetivo de preservar la cocina tradicional de la región y fortalecer la economía local a través de la participación de cocineras tradicionales y productores de la zona.
El evento estará abierto de 8:00 a 20:00 horas, en un ambiente familiar ideal para degustar, convivir y celebrar la identidad michoacana.
BCT