Llega la Feria del Uchepo y la Corunda a Morelia

Durante tres días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una verdadera fiesta de sabores tradicionales, donde el uchepo y la corunda serán los protagonistas, acompañados de una gran variedad de platillos a base de elote, pozoles, tacos, frituras, ates y atoles.

Esta feria tiene el objetivo de preservar la cocina tradicional de la región y fortalecer la economía local a través de la participación de cocineras tradicionales y productores de la zona.