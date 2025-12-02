Morelia

¡Llega la Feria del Bosque Navideño 2025! Más de 100 productos locales te esperan

Del 5 al 7 de diciembre encontrarás pinos naturales, artesanías, cerámica, joyería, y alimentos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) invita a la ciudadanía a disfrutar la magia de la Feria del Bosque Navideño 2025, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Bosque Cuauhtémoc, Lote 11, Morelia Centro.

Las y los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos michoacanos de origen forestal como pinos naturales, artesanías de madera, cerámica, joyería, además de alimentos como miel, cacao, café, mezcal y otros productos orgánicos elaborados por manos locales, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Durante los tres días de actividades, también habrá un centro de acopio de residuos electrónicos (celulares, cables, aparatos descompuestos, entre otros). Asimismo, se instalará un espacio de adopción de gatos y perros, que estará a cargo de la asociación civil Ghapad. También podrán disfrutar de las presentaciones del Teatro Guiñol de Cofom, los ballets folclóricos "Grupo Huirata" de la Secretaría de Cultura y "Entre sones", de Morelia.

El viernes 5 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas, se desarrollarán tres talleres especiales, las inscripciones a estas actividades pueden realizarse el mismo día. Estos incluyen: “Zinespacios”; “Ranas y lagartijas: cantos, escamas y colores”, a cargo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (UNAM); y “Mariposa Monarca”, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), el cual hará uso de visores de realidad virtual.

El evento también contará con la presencia de módulos informativos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y la iniciativa “Hagamos Composta”. Además, se sumará la participación especial de la empresa LA BRU con una campaña de recaudación destinada al beneficio del jaguar y la conservación de su hábitat.

La Feria del Bosque Navideño 2025 busca fortalecer la economía local al apoyar directamente a artesanos, artesanas y productores. Al mismo tiempo, promueve el consumo responsable, ofrece alternativas sustentables y fomenta la educación ambiental y la cultura forestal en nuestro estado.

