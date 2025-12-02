¡Llega la Feria del Bosque Navideño 2025! Más de 100 productos locales te esperan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) invita a la ciudadanía a disfrutar la magia de la Feria del Bosque Navideño 2025, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Bosque Cuauhtémoc, Lote 11, Morelia Centro.

Las y los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos michoacanos de origen forestal como pinos naturales, artesanías de madera, cerámica, joyería, además de alimentos como miel, cacao, café, mezcal y otros productos orgánicos elaborados por manos locales, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.