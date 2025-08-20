Llega a Morelia “Mentiras el Concierto”: ¡prepárate para cantar a todo pulmón!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los espectáculos musicales más esperados del país llegará a la capital michoacana: “Mentiras el Concierto” se presentará el próximo domingo 26 de octubre de 2025 en el Teatro Mariano Matamoros, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Morelia.

Este concierto está inspirado en el exitoso musical “Mentiras”, una historia que gira en torno a las canciones más icónicas del pop en español de los años 80, interpretadas por los entrañables personajes Daniela, Dulce, Lupita y Yuri.

Precios:

Gran VIP: $800

Oro: $700

Plata: $520

La experiencia promete una noche llena de nostalgia, luces, voces poderosas y una producción visual de alto nivel, con el sello de Mentidrash Live Pop Band, el ensamble encargado de dar vida a este espectáculo.