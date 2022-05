Llega a Morelia “Lady Macbeth o el contagio humano”, acceso gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Convencida de que la danza salva y de que la educación de las artes es indispensable para la construcción de sociedades sanas por medio del empoderamiento físico, emocional e intelectual del cuerpo, la bailarina mexicana Carmen Correa participará en “Lady Macbeth o el contagio humano”, unipersonal creado por Jaime Blanc, que se presentará el próximo sábado 7 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro Ocampo; el acceso será gratuito.

El drama narra cómo Lady Macbeth convence a su esposo de cometer un crimen que desatará una sucesión de muertes, en palabras de Jan Kott: “contagia de muerte a todos”. Su empresa es una gran pesadilla sobre la lucha por el poder y la ambición; y su crimen, decidido, elegido e inevitable; pero es tragada después por el mecanismo que inicia y el cual la hunde hasta la garganta.

Jaime Blanc es coreógrafo, bailarín y docente-investigador mexicano con 50 años de trayectoria ininterrumpida. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) 2021 y del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).

Blanc fue bailarín del Ballet Nacional de México, bajo la dirección de Guillermina Bravo. Trabajó con maestros mexicanos y extranjeros. Sus estudios en Nueva York los realizó en: Graham School, Falco Dance Co., The Merce Cunningham Dance Co., The Alwin Nikolais Dance School, Jennifer Muller/The Works. También estudió en Bali, Indonesia, con I Made Pasek Tempo. Fue becado por el Instituto Indio de Relaciones Culturales en dos ocasiones para estudiar Danza Drama Kathakali en India.

En 2006 formó su compañía de danza Taller Coreográfico Alternativo y dirigió la compañía titular de Danza Contemporánea de la Universidad Autónoma de Nueva León (UANL) de 2010 a 2018.

Ha creado más de 50 obras en México y en el extranjero, además recibió distinciones como el Premio Nacional de Danza “José Limón” (2003), Una vida en la danza de CENIDI Danza José Limón y Premio a las Artes de la UANL (2015).