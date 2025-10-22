Llamadas falsas al 911 saturan servicios de emergencia en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Imagina esto: una madre al teléfono temblando, marca el 911 mientras su hijo convulsiona en el piso. Del otro lado, la operadora cansada de bromas luchando por distinguir entre una emergencia y una ola de llamadas falsas.
En Morelia, esta es una escena mas común de lo que parece, es una cruda realidad de un sistema de emergencias ahogado en llamadas improcedentes. Mientras miles de familias esperan una respuesta urgente en momentos críticos, las líneas del 911 en Michoacán enfrentan un enemigo silencioso pero devastador: las llamadas falsas.
Entre enero y julio de 2025, se registraron casi 800 mil llamadas a los servicios de emergencia en Michoacán. De estas, el 63% fueron improcedentes, es decir, alrededor de 503,205 comunicaciones que jamás debieron ocupar el tiempo y recursos del personal de emergencia. Así lo revelaron autoridades de seguridad estatal en una publicación difundida en agosto.
El fenómeno no es nuevo, pero sí creciente. Ya en marzo, una publicación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión advertía que más del 75% de las llamadas eran falsas, incluyendo bromas, insultos, llamadas silenciosas o simplemente errores de marcación.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aún no desglosa estos datos a nivel municipal, Morelia ha sido identificada por autoridades locales como uno de los focos con mayor incidencia de llamadas no procedentes.
Cada llamada falsa implica más que un desperdicio de tiempo: puede costar una vida. Paramédicos, policías y bomberos despliegan unidades, movilizan recursos y, lo más grave, dejan de atender una emergencia real mientras responden una falsa alarma.
La próxima vez que alguien intente realizar una llamada de broma, debe recordar que esa acción podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para un vecino, un familiar o incluso para ellos mismos.
RPO