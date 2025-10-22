Llamadas falsas al 911 saturan servicios de emergencia en Morelia

Cada llamada falsa implica más que un desperdicio de tiempo: puede costar una vida. Paramédicos, policías y bomberos despliegan unidades, movilizan recursos y, lo más grave, dejan de atender una emergencia real mientras responden una falsa alarma.

La próxima vez que alguien intente realizar una llamada de broma, debe recordar que esa acción podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para un vecino, un familiar o incluso para ellos mismos.