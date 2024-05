Llama Prodecon a revisar estatus del saldo a favor, tras la declaración anual

En ese sentido, señaló que si aún no no has recibido el depósito de tu saldo a favor, es importante consultar el estatus de la devolución en el portal institucional del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx), en donde deberás dar clic en personas, devoluciones y compensaciones y consultar la devolución automática 2023. Posteriormente, seleccionar el tipo de solicitud, ya sea automática o manual, luego el ejercicio y se visualizará el estatus de la devolución.

Explicó que hay dos tipos de estatus, autorizada y rechazada. En éste último caso, la delegada añadió que los principales rechazos e inconsistencias de la devolución automática tienen que ver con:

-Diferencias en las deducciones personales que se agregaron en la declaración y la información del SAT.

-Importe de ingresos y retenciones.

-Que no existe información sobre ingresos por sueldos y salarios.

-Diferencias entre las retenciones por intereses registradas en la base de datos del SAT y lo declarado.

-Diferencias en las deducciones personales que has modificado en la declaración y la información del SAT.

-De acuerdo al cálculo realizado por el Sistema Automático de Devoluciones no existe saldo a favor.

-Que durante el ejercicio al que corresponde tu saldo a favor estuviste suspendido en el Registro Federal de Contribuyentes

-Errores en el timbrado de los recibos de nómina, entre otros.

En estos casos, dijo, el contribuyente deberá presentar una declaración complementaria con las inconsistencias corregidas y solicitar la devolución vía Formato Electrónico de Devolución, acompañando toda la documentación que sirvió de base para presentar la declaración anual.

Finalmente, Gómez González reiteró que en Prodecon cuentan con servicios de asesorías para que puedas conocer el estatus de tu devolución automática si aún no te ha llegado tu saldo a favor.

La Prodecon se ubica en la avenida Madero Poniente #630, en el Centro de Morelia, para más informes puedes llamar al teléfono 44 37 79 14 80, extensión 2200, 2212 y 2214 o ingresar al portal www.prodecon.gob.mx.