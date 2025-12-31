Llama Ayuntamiento a cerrar el año con prevención en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, exhortó a las y los morelianos a disfrutar de las celebraciones de fin de año con responsabilidad, priorizando la prevención y el bienestar de las familias.

Recordó que durante el 2025 los bomberos municipales han atendido más de 2 mil 350 servicios en la capital michoacana, lo que representa vidas, historias y familias que estuvieron en riesgo. Asimismo, destacó que al cierre de diciembre ya se registra un incremento del 20 por ciento en incendios en comparación con el año pasado, muchos de ellos originados por descuidos como fogatas, el uso de pirotecnia o conducir bajo los efectos del alcohol.