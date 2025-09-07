Llama arzobispo Carlos Garfias a la sociedad a tener un país más justo

Morelia

Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, hizo un llamado a la sociedad a que haya un país más justo, donde todos pongan de su parte, a fin de que la paz se imponga en todos lados.

En el marco de las fiestas patrias, dijo que es necesario hacer conciencia patriótica y que cada uno, desde sus posibilidades, construya un mejor país, una mejor sociedad y una identidad que represente a la nación.

También pidió a las instituciones de gobierno, educativas, culturales, empresariales privadas y públicas que se unan para que México sea justo y haya oportunidades para todos, principalmente donde la paz se imponga y se refleje en las calles y en toda la sociedad.

"Festejemos nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra patria y nuestra identidad como mexicanos", agregó.

Evangelizarán con el ejemplo

Tras la inauguración del Borgo Laudato Sí por parte del Papa León, la Arquidiócesis de Morelia buscará enviar a sus alumnos a que vivan esta experiencia y se capaciten y formen en la estructura que está enmarcada en el Laudato Sí.

El objetivo, dijo, es brindar educación a personas en situación de vulnerabilidad, donde primero se les educará y formará para darles empleo.

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, recordó que septiembre es el mes de la Biblia y esta semana se subirán a las redes sociales videos cortos con todas las personalidades de la Arquidiócesis con estudios superiores de las Sagradas Escrituras, quienes compartirán sus puntos de vista y motivarán a la reflexión sobre la Palabra de Dios.

Además, el próximo 14 de septiembre —dijo—, en el Palacio del Arte, se llevará a cabo el 19° Encuentro Diocesano de Catequistas, el cual contará con la asistencia de cuatro mil personas para reflexionar, recibir formación, celebrar y reavivar la vocación.

Y el 18 de septiembre, a las 11:00 horas, en Catedral, indicó que habrá una eucaristía por los siete nuevos diáconos para el servicio de la Arquidiócesis de Morelia.

