Llamó para que le arreglaran la lavadora y acabó "estafado", en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un moreliano denunció que fue víctima de una empresa que se dedica a engañar a la gente haciéndoles creer que arreglan electrodomésticos, pero es una farsa para pagar y pagar.

El presunto afectado contactó a MIMORELIA.COM para contar su caso y alertar a la gente para que no sea, como él, víctima de esta situación.

"Hola qué tal, soy un ciudadano más de la ciudad de Morelia; hace algunos días mi electrodoméstico (lavadora) se dañó. Como cualquier persona busqué en internet y apareció una página, cabe mencionar que no tiene domicilio" (sic), empezó la queja.

Asimismo, la presunta víctima aseveró que llamó a un número de teléfono que halló en algún portal: "Me quitó piezas, me pidió un adelanto de 2 mil pesos y al 3er día regresó con una pieza de dudosa procedencia; le pagué el resto que fueron otros 2800 siguió sin funcionar mi lavadora y hasta el momento no funciona" (sic).

El morelianos dijo que después de tres días y "de mil llamadas" le enviaron a otro técnico, "el cual me comentó que ese no era el problema y se llevó otra parte de mi lavadora y hasta el momento nadie se ha presentado ni dinero ni lavadora" (sic).

"Acudí a la Profeco y la misma historia 'aquí no podemos hacer nada'; acudí a policía cibernética y me comentaron que esa página y ese número de teléfono ya tenían registro de fraude y que debía acudir a la fiscalía a poner denuncia, puesto lo anterior acudí a la fiscalía interpuse denuncia pero ellos me comentan que no pueden hacer mucho" (sic).

Por último, dijo que da a conocer su caso para que más gente no acabe estafada, como le pasó a él.