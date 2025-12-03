¿Listos? Rodada navideña iluminará Morelia esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles por la noche se llevará a cabo una nueva edición del Paseo Nocturno Ciclista, organizado por la asociación civil Bicivilízate Michoacán, con un recorrido de 17 kilómetros por distintas calles de la capital michoacana.
La cita es en Ceconexpo a partir de las 8:30 pm para la reunión previa, con salida programada a las 9:00 pm en punto. La rodada de hoy tiene una dificultad intermedia, por lo que se recomienda a los asistentes llevar su bicicleta en buen estado, además de cumplir con los tres requisitos obligatorios: casco, luces y bici.
El trayecto incluye vialidades como Ventura Puente, Vicente Santa María, Lago de Tequisquitengo, Abasolo, Guadalupe Victoria, Avenida Michoacán, Diamante, Calle Sexta, Novena, Escuadrón 201, Avenida Madero, Juan Manuel Pantoja, Constitución y Juárez, entre otras.
La actividad también ofrece un servicio de préstamo de bicicletas de 7:30 a 8:30 pm, con cooperación de $70 pesos por una bici o $100 por dos en Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta.
"Cada asistente debe estar consciente de que toda actividad en bicicleta implica cierto riesgo. Bicivilízate se deslinda de toda responsabilidad legal y moral", se advierte en la convocatoria.
Este tipo de eventos promueve la movilidad sostenible, la convivencia ciudadana y la apropiación segura del espacio público, además de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación.
SHA