Morelia

¿Listos para la reta? Vuelve a Morelia el Torneo Intertenencias 2025

La competencia se realizará el 20 de septiembre en unidades deportivas de Morelia; habrá premiación para campeón y subcampeón
¿Listos para la reta? Vuelve a Morelia el Torneo Intertenencias 2025
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE) lanzó la convocatoria para el Torneo de Futbol Soccer Intertenencias 2025, un evento que busca fortalecer los lazos comunitarios a través del deporte.

La competencia se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 en diversas unidades deportivas del municipio, como Morelos INDECO, Miguel Hidalgo y Bicentenario.

📝 Detalles del torneo:

  • Inscripciones: Abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el viernes 12 de septiembre de 2025.

  • Formato: Partidos 11 vs 11, en las ramas femenil y varonil.

  • Categoría: Libre (+18 años).

  • Costo de inscripción: Gratuito.

  • Premiación: Se entregarán trofeos y reconocimientos al equipo campeón y subcampeón.

IMCUFIDE invita a las y los interesados a acudir a la jefatura de su tenencia para integrarse y representar a su comunidad en esta gran fiesta deportiva.

SHA

imcufide
Torneo internencias
Torneo de Futbol Soccer Intertenencias 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com