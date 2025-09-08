¿Listos para la reta? Vuelve a Morelia el Torneo Intertenencias 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE) lanzó la convocatoria para el Torneo de Futbol Soccer Intertenencias 2025, un evento que busca fortalecer los lazos comunitarios a través del deporte.
La competencia se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 en diversas unidades deportivas del municipio, como Morelos INDECO, Miguel Hidalgo y Bicentenario.
Inscripciones: Abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el viernes 12 de septiembre de 2025.
Formato: Partidos 11 vs 11, en las ramas femenil y varonil.
Categoría: Libre (+18 años).
Costo de inscripción: Gratuito.
Premiación: Se entregarán trofeos y reconocimientos al equipo campeón y subcampeón.
IMCUFIDE invita a las y los interesados a acudir a la jefatura de su tenencia para integrarse y representar a su comunidad en esta gran fiesta deportiva.
