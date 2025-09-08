¿Listos para la reta? Vuelve a Morelia el Torneo Intertenencias 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE) lanzó la convocatoria para el Torneo de Futbol Soccer Intertenencias 2025, un evento que busca fortalecer los lazos comunitarios a través del deporte.

La competencia se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 en diversas unidades deportivas del municipio, como Morelos INDECO, Miguel Hidalgo y Bicentenario.

📝 Detalles del torneo: