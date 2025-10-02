¿Listos para Halloween? Talleres gratuitos en Morelia para niños, terroríficamente divertidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema “Escala tu día, dulce o truco”, Escala Morelia prepara una serie de actividades gratuitas durante octubre para que los más pequeños disfruten de la temporada de Halloween en un ambiente familiar y seguro.

Las dinámicas están dirigidas a niñas y niños de 3 a 12 años, con cupo limitado a 20 participantes por actividad, y se llevarán a cabo en la zona gastronómica del centro comercial, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde.

📅 Calendario de actividades: