¿Listos para Halloween? Talleres gratuitos en Morelia para niños, terroríficamente divertidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el lema “Escala tu día, dulce o truco”, Escala Morelia prepara una serie de actividades gratuitas durante octubre para que los más pequeños disfruten de la temporada de Halloween en un ambiente familiar y seguro.
Las dinámicas están dirigidas a niñas y niños de 3 a 12 años, con cupo limitado a 20 participantes por actividad, y se llevarán a cabo en la zona gastronómica del centro comercial, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde.
📅 Calendario de actividades:
4 y 5 de octubre: Elaboración de baba de zombie y decoración de galletas tenebrosas.
11 y 12 de octubre: Elaboración de títeres y pócimas de la bruja DTM.
18 y 19 de octubre: Elaboración de masita asquerosa y jabones de Merlina.
25 y 26 de octubre: Decoración de calaveras de yeso y elaboración de antifaces halloweenescos.
La invitación es para que las familias morelianas lleven a sus hijos y pasen un momento lleno de creatividad y diversión, celebrando la temporada con manualidades, repostería y sorpresas.
