¡Listos para el Grito! Desplegarán ambulancias y brigadas médicas en Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de los festejos patrios, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) implementará un operativo médico especial con ocho ambulancias para garantizar la seguridad y atención oportuna a los asistentes al Centro Histórico de Morelia.

Se desplegarán ocho unidades médicas terrestres en puntos estratégicos de la ciudad para brindar atención médica inmediata en caso de emergencias con un equipo de paramédicos capacitados para atender a los ciudadanos durante las festividades.

El operativo se llevará a cabo durante el 15 y 16 de septiembre, donde también se contará con el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y corporaciones privadas, que estarán ubicadas en las cercanías de Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, las avenidas Morelos Norte, Morelos Sur y Acueducto; así como la calle Allende, Plaza de Armas, y Templo de La Merced.

En total participarán 30 paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes llevarán a cabo brigadas a pie en los puntos de mayor afluencia, para responder a cualquier emergencia que se pueda suscitar durante los eventos masivos.

En caso de ser necesario, el CRUM estará coordinado para realizar oportunos traslados de pacientes hacia los hospitales General “Dr. Miguel Silva”, Infantil “Eva Sámano” y de la Mujer, en Morelia.

SHA