¿Listo para ver Saturno y la Luna? Llega la Noche de las Estrellas a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 29 de noviembre, el cielo de Morelia y Lázaro Cárdenas será el escenario de la edición 2025 de la Noche de las Estrellas, el evento de divulgación astronómica más importante de México. Bajo el lema “Entre estrellas y átomos”, la temática de este año estará dedicada a la Ciencia y Tecnología Cuánticas, en alineación con el Año Internacional del mismo nombre.
La Noche de las Estrellas se llevará a cabo de 4:00 a 10:00 de la noche en dos sedes en Michoacán:
Morelia: Calzada Fray Antonio de San Miguel (San Diego), cerca de las Tarascas.
Lázaro Cárdenas: Malecón de la Cultura y las Artes.
La entrada es libre y no requiere registro previo.
El evento permitirá al público observar la Luna en fase creciente y al planeta Saturno a través de telescopios, gracias a la participación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM y la Sociedad Astronómica de Michoacán (SAMAC).
Además de la observación astronómica, el programa incluirá:
Pláticas breves sobre astronomía y ciencia cuántica.
Talleres interactivos, cuentacuentos y exhibiciones científicas.
Proyección del video “Explorando el Sistema Solar” en el planetario móvil, con funciones cada 15 minutos.
Un conversatorio titulado “El universo a todo color con su caja de pinturas cuánticas”.
Presentaciones musicales con jóvenes guitarristas desde el balcón del UNAM Centro Cultural Morelia, con piezas de Vincenzo Galilei, padre de Galileo.
12 telescopios disponibles para observación astronómica.
8 pláticas científicas.
23 talleres y actividades lúdicas.
2 conciertos desde el balcón del UNAM Centro Cultural.
170 voluntarias y voluntarios conforman el staff.
La Noche de las Estrellas se realiza desde 2009 en México, inspirada en un evento similar en Francia. En Michoacán, la primera edición tuvo lugar en la zona arqueológica de Tzintzuntzan. Desde entonces, se ha mantenido como una fiesta de la ciencia que reúne a familias enteras en torno al conocimiento.
Facebook: NocheEstrellasMorelia
X (antes Twitter): @NdEMorelia
Sitio oficial nacional: nochedelasestrellas.org.mx
