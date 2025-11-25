¿Listo para ver Saturno y la Luna? Llega la Noche de las Estrellas a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 29 de noviembre, el cielo de Morelia y Lázaro Cárdenas será el escenario de la edición 2025 de la Noche de las Estrellas, el evento de divulgación astronómica más importante de México. Bajo el lema “Entre estrellas y átomos”, la temática de este año estará dedicada a la Ciencia y Tecnología Cuánticas, en alineación con el Año Internacional del mismo nombre.

¿Dónde y cuándo?

La Noche de las Estrellas se llevará a cabo de 4:00 a 10:00 de la noche en dos sedes en Michoacán:

Morelia : Calzada Fray Antonio de San Miguel (San Diego), cerca de las Tarascas.

Lázaro Cárdenas: Malecón de la Cultura y las Artes.

La entrada es libre y no requiere registro previo.