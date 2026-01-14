¿Listo para pedalear en pijama? Revisa la ruta de la rodada nocturna en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta rodar, convivir y hacer algo diferente, ¡prepárate! Este miércoles se realizará una peculiar rodada nocturna en pijamas por las calles de Morelia, organizada por la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. como parte de su ya tradicional Paseo Nocturno Ciclista.

El punto de reunión será Plaza Morelos a las 8:30 de la noche, y la salida está programada para las 9:00 pm en punto. Se recorrerán 15 kilómetros por vialidades principales como Avenida Madero, Morelos Sur, Universidad, Aldama, Isidro Huarte y otras más, en un circuito de dificultad fácil, ideal para todo tipo de ciclistas.

🚴‍♂️ La dinámica del evento es simple: ir en pijama, usar casco obligatorio, llevar luces funcionales, y asegurarse de que tu bicicleta esté en buen estado.

Para quienes no cuenten con bici propia, habrá servicio de préstamo en Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta, de 7:30 a 8:30 pm. El costo de cooperación es de $70 por una bici y $100 por dos.

Desde hace años, esta rodada se ha convertido en una forma divertida y segura de apropiarse del espacio público, promover el uso responsable de la bicicleta y fortalecer los lazos entre ciclistas morelianos de todas las edades.