Limpian cantera y jardines en la Casa de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- PPersonal de limpieza y mantenimiento realizó trabajos de conservación en la Casa Natal de José María Morelos y Pavón, uno de los inmuebles históricos más visitados del Centro de Morelia.

Las labores se llevaron a cabo este jueves e incluyeron la limpieza profunda de muros de cantera, así como el aseo de los jardines centrales y la estructura que resguarda las campanas conmemorativas ubicadas en el patio principal del recinto.

La Casa Natal de Morelos, administrada por autoridades culturales, forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y recibe visitantes tanto locales como extranjeros, especialmente durante fechas patrias y recorridos escolares.