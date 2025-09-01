Limpian cantera de la 21 Zona Militar en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia informó que continúan las labores permanentes de mantenimiento en los inmuebles de la capital michoacana, con el objetivo de preservar en buen estado su valor arquitectónico y cultural.

En esta ocasión, los trabajos se realizaron en la 21 Zona Militar, donde se llevó a cabo la limpieza de cantera, uno de los materiales distintivos de la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia municipal, estas acciones forman parte del programa de conservación que busca resaltar la belleza del patrimonio histórico y garantizar que Morelia siga siendo reconocida como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.