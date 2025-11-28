Limpia tu casa: recicla computadoras, teclados, bocinas y más en Ciudad Universitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025, la capital michoacana será sede del 17º Recoelectrón Universitario, una campaña ambiental que busca recolectar residuos electrónicos en desuso para darles un manejo responsable y evitar su impacto negativo en el medio ambiente.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, justo a un costado de Radio Nicolaita, donde se instalará el centro de acopio para recibir desde computadoras hasta electrodomésticos de menor tamaño.

El evento es organizado por Tree Morelia, en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF) y otras instituciones comprometidas con la educación ambiental y la economía circular.