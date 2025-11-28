Limpia tu casa: recicla computadoras, teclados, bocinas y más en Ciudad Universitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025, la capital michoacana será sede del 17º Recoelectrón Universitario, una campaña ambiental que busca recolectar residuos electrónicos en desuso para darles un manejo responsable y evitar su impacto negativo en el medio ambiente.
La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, justo a un costado de Radio Nicolaita, donde se instalará el centro de acopio para recibir desde computadoras hasta electrodomésticos de menor tamaño.
El evento es organizado por Tree Morelia, en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF) y otras instituciones comprometidas con la educación ambiental y la economía circular.
Entre los artículos que se podrán entregar se encuentran:
Computadoras, laptops, impresoras
Celulares, tabletas, teclados, mouses
Consolas de videojuegos, televisores, radios
Cargadores, discos duros, memorias USB
Herramientas eléctricas, estéreos, módems
Equipos de vigilancia, grabadoras y más
La iniciativa no solo busca reducir la cantidad de desechos electrónicos que terminan en basureros comunes, sino también promover la conciencia ambiental, el reciclaje responsable y la transformación de residuos en nuevos recursos.
Quienes deseen participar solo deben acudir al punto de acopio con sus equipos en desuso.
Para mayor información, se puede contactar vía WhatsApp al número 443 174 3937 o consultar la cuenta oficial de Instagram: @treemorelia, donde se publican actualizaciones, materiales educativos y más convocatorias de reciclaje urbano.
