Limbo: Cortometrajes de terror michoacano estremecerán Morelia este 2 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El horror tiene una cita con Morelia este 2 de noviembre, cuando el Centro Cultural Clavijero abra sus puertas a “Limbo: Muestra Movediza”, una selección de cortometrajes de terror creados por cineastas michoacanos.

La función iniciará a las 18:00 horas en el recinto ubicado en El Nigromante #79, en el Centro Histórico de la ciudad. La entrada es completamente gratuita.