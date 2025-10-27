Morelia

Limbo: Cortometrajes de terror michoacano estremecerán Morelia este 2 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El horror tiene una cita con Morelia este 2 de noviembre, cuando el Centro Cultural Clavijero abra sus puertas a “Limbo: Muestra Movediza”, una selección de cortometrajes de terror creados por cineastas michoacanos.

La función iniciará a las 18:00 horas en el recinto ubicado en El Nigromante #79, en el Centro Histórico de la ciudad. La entrada es completamente gratuita.

Organizada por el Animal Film Fest y la productora ROT Movie Makers, esta muestra itinerante reúne trabajos que exploran el miedo, la memoria y el misterio, con historias ambientadas en distintos municipios del estado.

Programa de cortometrajes:

  • Cuando la guitarra calla · Roberto Janacua B. · Paracho, 2025

  • El visitante · Leonardo Ginori · Morelia, 2025

  • La caja · Darío Equihua · Uruapan, 2021

  • Gula · Julio y Óscar Galeote · Morelia, 2025

  • Testamento 1978 · Carlos Contreras Meza · Jéruco-Cuitzeo, 2025

  • Te encontré · Jacquelin Ibeth Hinojosa · Pátzcuaro, 2024

  • Silenciados · Daniel Malvido · Morelia, 2025

  • Las aves de Prometeo · Omar Martínez Adame · Uruapan, 2025

  • La mujer del río · Darío Equihua · Uruapan, 2025

  • Voyerista · Damián Luviano · Morelia, 2025

“Limbo” no solo busca provocar escalofríos, sino también destacar la creatividad y fuerza narrativa del cine hecho en casa. Una oportunidad para ver en pantalla grande historias surgidas desde el corazón de Michoacán.

