Liderazgo e innovación en enfermería; congreso que actualizará a profesionales de la salud: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reunirá líderes, profesionales, académicos e investigadores del campo de la enfermería para discutir avances y desafíos de la atención sanitaria en el estado, durante el IX Congreso Internacional de Enfermería, que se realizará el 25 y 26 de septiembre.

El evento que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Vasco de Quiroga, tiene como propósito el intercambio de conocimientos, actualización profesional y promoción de la innovación en la práctica de la enfermería.