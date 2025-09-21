Morelia

Liderazgo e innovación en enfermería; congreso que actualizará a profesionales de la salud: SSM

Se desarrollará 25 y 26 de septiembre, abordando temas como la salud mental
Liderazgo e innovación en enfermería; congreso que actualizará a profesionales de la salud: SSM
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reunirá líderes, profesionales, académicos e investigadores del campo de la enfermería para discutir avances y desafíos de la atención sanitaria en el estado, durante el IX Congreso Internacional de Enfermería, que se realizará el 25 y 26 de septiembre.

El evento que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Vasco de Quiroga, tiene como propósito el intercambio de conocimientos, actualización profesional y promoción de la innovación en la práctica de la enfermería.

CORTESÍA

Se abordarán temas enfocados en la salud mental y cuidado integral de la enfermería: tales como la atención centrada en el paciente, ética en el cuidado de la salud mental, la gestión de la calidad en los servicios de salud, liderazgo en la enfermería y el bienestar del personal, entre otros.

El evento contará con un extenso programa de ponencias magistrales, talleres y presentaciones de trabajos de investigación, ofreciendo a los asistentes una visión integral de las tendencias actuales.

CORTESÍA

El congreso está dirigido a personal de enfermería de la SSM, estudiantes, gestores de hospitales y cualquier persona interesada en el desarrollo y la evolución de esta disciplina. Para mayores informes pueden contactarse al teléfono 44 33 12 28 13 ext. 1501, de la Subdirección de Enfermería o en sus oficinas ubicadas en la calle Guadalupe Victoria 245, colonia Industrial en Morelia.

BCT

SSM
Morelia
Congreso
Enfermería
profesionales de la Salud

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com