Liderazgo e innovación en enfermería; congreso que actualizará a profesionales de la salud: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reunirá líderes, profesionales, académicos e investigadores del campo de la enfermería para discutir avances y desafíos de la atención sanitaria en el estado, durante el IX Congreso Internacional de Enfermería, que se realizará el 25 y 26 de septiembre.
El evento que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Vasco de Quiroga, tiene como propósito el intercambio de conocimientos, actualización profesional y promoción de la innovación en la práctica de la enfermería.
Se abordarán temas enfocados en la salud mental y cuidado integral de la enfermería: tales como la atención centrada en el paciente, ética en el cuidado de la salud mental, la gestión de la calidad en los servicios de salud, liderazgo en la enfermería y el bienestar del personal, entre otros.
El evento contará con un extenso programa de ponencias magistrales, talleres y presentaciones de trabajos de investigación, ofreciendo a los asistentes una visión integral de las tendencias actuales.
El congreso está dirigido a personal de enfermería de la SSM, estudiantes, gestores de hospitales y cualquier persona interesada en el desarrollo y la evolución de esta disciplina. Para mayores informes pueden contactarse al teléfono , de la Subdirección de Enfermería o en sus oficinas ubicadas en la calle Guadalupe Victoria 245, colonia Industrial en Morelia.
