Licenciatura en Diseño Gráfico: creatividad que transforma sociedades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un análisis de ventas, cerca del 80 % de las empresas que se apoyaron en un diseñador gráfico para reforzar su comunicación, incrementaron hasta en 30 % sus ingresos, según un reporte de la consultora McKinsey, especialista en desarrollo profesional, lo que evidencia la importancia del Diseño Gráfico.

Además, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 50 % de la población mexicana presenta alguna deficiencia visual, por lo que la comunicación gráfica debe estar muy bien diseñada para que sea efectiva desde la educación, salud y negocios, entre otros ámbitos. 

El Diseño Gráfico es clave para transmitir mensajes de manera efectiva, moldear identidades y crear experiencias en diversos medios; un Licenciado en Diseño Gráfico se desarrolla en agencias de publicidad, editoriales, medios de comunicación, espacios culturales, entre otros campos o de manera independiente.

Desde 1992, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) es una de las primeras instituciones de Michoacán que ofrece la Licenciatura en Diseño Gráfico; en nueve semestres, brinda una formación integral al combinar teoría y práctica con las últimas tendencias para personas con inquietudes artísticas, pensamiento innovador y pasión por la comunicación. 

En la UVAQ, los estudiantes se benefician de una infraestructura sólida, docentes experimentados y una preparación integral para enfrentar los retos del mercado laboral y contribuir al desarrollo social.

