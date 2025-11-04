Libros, talleres, títeres y música, en la 9ª Feria del Libro de Ocasión de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 7 al 17 de noviembre se llevará a cabo la 9ª edición de la Feria del Libro de Ocasión de Morelia, un encuentro literario que invita al público a descubrir joyas editoriales, disfrutar de actividades culturales y fomentar la lectura en un entorno histórico: el Museo Casa Natal de Morelos.

La feria ofrecerá una amplia gama de libros a precios accesibles, así como talleres, lecturas en voz alta, funciones de títeres y conciertos, con entrada completamente libre.

El horario será de 10:00 a 20:00 horas todos los días del evento.

Organizada en el marco del 40 aniversario del Museo Casa Natal de Morelos, esta edición busca consolidar la feria como un punto de encuentro entre lectores, libreros y promotores de cultura, con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán.