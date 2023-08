Libros de texto gratuitos son “retrógradas” y “una barbaridad”: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estoy en contra de esos libros (de texto gratuitos) retrógradas, demasiado simples, básicos con errores, y además en donde tratan de inculcar en la niñez una ideología política, no se pueden meter con los niños y la educación”, expuso Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

“Que hagan sus campañas publicitarias, que debatan sus principios o lo que ellos defienden, pero no se pueden meter con la educación, con mis niños (y los de la gente de Morelia que está en contra de los mismos)”.

Refirió que cuando hay modificaciones en los libros de texto, hay participación de todos y sin embargo, “estos son de manera unilaterial, y cuando vimos quiénes hicieron los libros de texto evidencia la gravedad del tema”.

Luego de los señalamientos hechos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respecto a que, el llamado a quemar los libros los han hecho en otros momentos personajes fascistas, el edil declaró que respeta “la forma de calificarnos a los que estamos en contra de los libros aberrantes, yo me califico como alguien que defiende la libertad de expresión, no me pueden juzgar”, comentó.

Y es que el presidente considera que “se ha evidenciado que están plasmando páginas en la historia a modo del gobierno, y son libros evidentemente malos, tienen muchos errores como el eliminar las matemáticas, podemos tener derecho a expresarlo, y no por eso nos deben juzgar, no acepto que nos juzguen nada más por eso”.

Luego de calificar los libros, como “una barbaridad” comentó que se requiere de niños y jóvenes competitivos con el mundo para competir como futuros profesionistas mexicanos, y “no porque algunos sean malos y estén mal preparados, quieran que todos los mexicanos sean así, no lo podemos permitir”.

