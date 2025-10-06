Libreros y editoriales, con excelentes resultados en Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Editoriales, distribuidoras nacionales y libreros locales calificaron positivamente los resultados obtenidos en los 10 días de actividad de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), iniciativa creada durante la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que este año alcanzó más de 114 mil libros vendidos.

Gerardo Díaz, director comercial de Librerías Hidalgo y representante del sello Penguin Random House, calificó como “Excelente” esta iniciativa de la Secretaría de Cultura de Morelia, principalmente por ser una actividad “En un espacio abierto y público, porque mucha gente viene y sin buscarlo lo encuentra, lo cual es muy bueno”.