Liberan circulación en avenida Madero tras bloqueo por conflicto con paracaidistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación vehicular sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de su cruce con la calle Puerto de Acapulco, en la colonia Tiníjaro, ya fue restablecida tras haber permanecido bloqueada por algunas horas este martes.

El cierre fue resultado de una protesta encabezada por vecinos del fraccionamiento San Isidro Itzícuaro, quienes exigieron la intervención de autoridades ante la presunta invasión de un área verde ubicada detrás de la Secundaria Técnica 143, a un costado de la colonia Ciudad Jardín.

De acuerdo con la Policía de Morelia, el tránsito en la zona se encuentra totalmente libre a las 9:00 pm de este día.

Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y respetar los límites de velocidad establecidos.

Este bloqueo formó parte de una serie de acciones vecinales para evitar que el terreno sea ocupado por personas ajenas a la comunidad. El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, confirmó previamente a este medio que el tema ya está siendo atendido por el gobierno municipal.