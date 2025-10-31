Montan altar en memoria de periodistas fallecidos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un altar en la explanada del mercado de Artesanías y Dulces en Morelia y un minuto de silencio, la Asociación Michoacana de Periodistas (Amipac) recordó a los periodistas, reporteros y comunicólogos que han fallecido en la entidad, en el marco del Día de Muertos.

Los y las estudiantes del Colegio Nacional Educación Profesional Técnica (Conalep) colocaron gran parte del altar a un costado del mercado, acompañado de fotografías de periodistas destacados, y también grabadoras, cámaras, teléfonos y otras herramientas propias de la profesión.