Montan altar en memoria de periodistas fallecidos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un altar en la explanada del mercado de Artesanías y Dulces en Morelia y un minuto de silencio, la Asociación Michoacana de Periodistas (Amipac) recordó a los periodistas, reporteros y comunicólogos que han fallecido en la entidad, en el marco del Día de Muertos.
Los y las estudiantes del Colegio Nacional Educación Profesional Técnica (Conalep) colocaron gran parte del altar a un costado del mercado, acompañado de fotografías de periodistas destacados, y también grabadoras, cámaras, teléfonos y otras herramientas propias de la profesión.
De los rostros que más resaltaron en la ofrenda fue el de Mauricio Cruz Solís, un joven periodista que fue asesinado el 29 de octubre del año pasado en Uruapan. En enero de 2025, la Fiscalía General del Estado indicó que había un segundo detenido e implicado en el delito.
Poco después de las 12:00 el día, los reporteros y reporteras inauguraron el altar con un minuto de aplausos para aquellos colegas que ya no se encuentran con vida. No obstante, el presidente de la Amipac, Roberto Carlos Guevara, afirmó que durante mucho tiempo los periodistas han estado en primera fila informando todos los sucesos que se registran día con día.
"Agradecerles a todos los compañeros que fueron algo para tener este altar, que es una conmemoración para los compañeros con los que trabajamos, muchos de ellos fueron nuestros maestros y otros nuestros amigos", dijo Roberto Guevara.
Añadió que es una actividad pequeña en comparación a lo que realmente están pasando hoy en día los colegas su nuestra labor, pues consideró que los periodistas son el enemigo público número uno para la sociedad aunque también han sido la voz que ha llevado las problemáticas a que se resuelvan.
BCT