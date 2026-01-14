¡LEGOS espaciales! Así será el nuevo pasillo del Planetario de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La remodelación del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” contempla un pasillo donde se exhibirán piezas a base de LEGOS, lo que permitirá conocer el universo de una manera innovadora y muy divertida, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal dijo que la intención de crear este tipo de lugares nace ante la necesidad de incentivar el conocimiento científico de las y los visitantes, sobre todo de niñas y niños.