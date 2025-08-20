Morelia

Le roban bicicleta eléctrica a una niña en Morelia

Piden ayuda para identificar al ladrón
El robo ocurrió a plena luz del día, sobre la avenida Felipe Páramo detrás del Mercado de Abastos de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto robó la bicicleta eléctrica de una niña en la avenida Felipe Páramo, justo detrás del mercado de abastos de Morelia.

En las imágenes se observa cómo un hombre en motocicleta se aproxima a la bici y, en cuestión de segundos, se lleva vehículo para después huir de la zona.

Familiares de la víctima hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación del presunto ladrón. “Por favor ayúdenos a localizar a este sujeto”, expresaron al compartir la grabación en plataformas digitales.

