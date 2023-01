Le quitaron la vida de 31 golpes; espero fallo condenatorio: mamá de Jessica González

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera de la familia González Villaseñor termina este viernes; hoy a las 13:00 horas se dará a conocer el fallo en torno al feminicidio de la joven Jessica; hoy la sociedad moreliana conocerá si Diego Urik N. es declarado culpable o inocente.

El semblante de la madre de Jessica, la señora Verónica Villaseñor Ferreyra no se ve perturbado a la hora de hablar de la justicia que ha tardado dos años y cuatro meses. No espera nada más que un fallo condenatorio contra el presunto feminicida de su hija:

"Son más de 100 pruebas las que he tenido en mi mano que hemos tenido que revisar. Esto es tortuoso, el juez necesita tomar una decisión ya, porque ya no estoy para más alegatos estúpidos, lo único que sé, es que le quitaron la vida a mi hija de 31 golpes y las evidencias ahí están. No espero otra cosa que el fallo condenatorio".

Al inicio de la audiencia de alegatos de clausura, la mujer pidió públicamente al juez Ariel Montoya Romero, acceder a medidas de protección para ella y toda su familia, ante el miedo al riesgo que puedan tener una vez que se determine la sentencia absolutoria o de culpabilidad.

Sobre ello dijo, ha exhibido en diferentes ocasiones que su familia está en una situación de vulnerabilidad, sin embargo, hasta el momento no se les ha brindado protección.

Sobre las presuntas amenazas que ha sufrido la familia González Villaseñor, la mujer recórdó a los medios de comunicación que todas su energías las ha invertido en el caso de su hija.

"No he querido enfrascarme en denunciar porque es evidente que esto es tortuoso como para estarme presentando en poner una denuncia, no he puesto una denuncia porque no he tenido tiempo, me he dedicado completamente en el juicio".

La audiencia de este viernes se realizará a las 13:00 horas, ante una sala que se espera esté completamente llena por las familias de ambas partes, reporteros, elementos de la Fiscalía de Michoacán y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

RYE