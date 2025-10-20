Le aventó cerveza y se desató la pelea en el "Morelos", previo a concierto de Julión [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser una noche de fiesta y música con Julión Álvarez en el Estadio Morelos terminó con un momento viral que desató cientos de comentarios en redes sociales: una pelea entre asistentes fue captada en video la noche del sábado.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a una joven discutiendo en las gradas con quien parece ser su pareja. Posteriormente, elementos de seguridad se acercan para intentar calmar la situación.

Ya casi al final del clip, la joven lanza cerveza a un hombre que estaba sentado —presuntamente quien llegó primero al lugar donde ella se encontraba—, lo que provocó una respuesta inmediata y dio pie a una pelea grupal. Entre gritos, empujones y jaloneos, varios asistentes se sumaron al altercado.