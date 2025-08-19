Miss Diamond, La Draga Maravilla y La Coña llegan a Morelia con show drag y humor sin censura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El té más caliente del internet se servirá en vivo este 29 de agosto en Morelia, cuando llegue el esperado RuRu Tour – Las Tacitas en Vivo, un espectáculo cargado de música, comedia y puro desmadre Drag, protagonizado por las estrellas del exitoso podcast Tacita de Té.

El show, presentado por Amina Producciones, contará con la participación de Hugo Blanquet (“Miss Diamond”), La Draga Maravilla, La Coña y Daniel Vives “La Supermana”, quienes unirán talento y sarcasmo para ofrecer una velada sin filtros en el escenario del bar Mr. Henry, ubicado en la colonia Centro de Morelia.

🎭 ¿Qué esperar?

Música en vivo

Anécdotas irreverentes

Humor Drag

Una noche para gritar “¡RuRu!” y soltar la carcajada

El acceso al evento será a partir de las 8:00 p.m., con show programado para las 9:00 p.m. El boleto general tiene un costo de $400 MXN, con una promoción activa del 20% de descuento durante 48 horas para quienes adquieran sus entradas de forma anticipada.