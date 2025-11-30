Las Solidarias: letras, arte y activismo en las páginas que narran la lucha femenina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevará a cabo la presentación de la revista Las Solidarias, una publicación que busca visibilizar las voces, historias y luchas de las mujeres desde una perspectiva transformadora.
El evento se realizará el próximo 2 de diciembre a las 11:00 de la mañana, en el Auditorio “Luis Villoro” del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ubicado en el Edificio C-9 de Ciudad Universitaria.
Durante la actividad, se desarrollará una mesa de diálogo centrada en la importancia de publicar para visibilizar y transformar, donde se abordarán los contenidos editoriales de la revista y su papel en la difusión de temas vinculados con los derechos de las mujeres, la equidad de género y la justicia social.
Las Solidarias es un esfuerzo editorial impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), y forma parte de los contenidos que se suman a los 16 Días de Activismo contra la violencia de género.
Las ediciones que se presentarán incluyen temas como la sexualidad sin tabúes, la representación histórica de las mujeres en el poder y la construcción de infancias libres de violencia. Cada número tiene un diseño visual atractivo y mensajes que invitan a la reflexión desde una narrativa accesible e incluyente.
El objetivo de la publicación es contribuir a una cultura de respeto, sororidad y transformación social, en un contexto donde la comunicación y el acceso a contenidos críticos son claves para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
El evento es gratuito y está dirigido a público general, estudiantes, activistas, académicas y personas interesadas en temas de género y derechos humanos.
Con este tipo de iniciativas, Michoacán continúa generando espacios de diálogo y creación colectiva que priorizan las voces femeninas y visibilizan sus aportes a la vida pública, social y cultural del estado.
BCT