Las Solidarias: letras, arte y activismo en las páginas que narran la lucha femenina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevará a cabo la presentación de la revista Las Solidarias, una publicación que busca visibilizar las voces, historias y luchas de las mujeres desde una perspectiva transformadora.

El evento se realizará el próximo 2 de diciembre a las 11:00 de la mañana, en el Auditorio “Luis Villoro” del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ubicado en el Edificio C-9 de Ciudad Universitaria.

Durante la actividad, se desarrollará una mesa de diálogo centrada en la importancia de publicar para visibilizar y transformar, donde se abordarán los contenidos editoriales de la revista y su papel en la difusión de temas vinculados con los derechos de las mujeres, la equidad de género y la justicia social.

Las Solidarias es un esfuerzo editorial impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), y forma parte de los contenidos que se suman a los 16 Días de Activismo contra la violencia de género.