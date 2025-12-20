Una noche de tradición reunió a las y los morelianos en la Magno Posada "Noche de Paz"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ambiente festivo y en apego a la tradición, se llevó a cabo la cuarta edición de la Magno Posada “Noche de Paz”, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia.

El recorrido inició frente al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el Coro de Ex Niños Cantores de Morelia ofreció los primeros villancicos. En ese punto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó a las y los asistentes su deseo de que la posada se desarrollara de la mejor manera.