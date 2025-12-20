Morelia

Una noche de tradición reunió a las y los morelianos en la Magno Posada "Noche de Paz"

Una noche de tradición reunió a las y los morelianos en la Magno Posada "Noche de Paz"
Aholibama Andrade
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ambiente festivo y en apego a la tradición, se llevó a cabo la cuarta edición de la Magno Posada “Noche de Paz”, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia.

El recorrido inició frente al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el Coro de Ex Niños Cantores de Morelia ofreció los primeros villancicos. En ese punto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó a las y los asistentes su deseo de que la posada se desarrollara de la mejor manera.

Aholibama Andrade

Con panderetas, velas y cantos navideños, las y los participantes avanzaron por la calzada Fray Antonio de San Miguel para pedir posada en el Templo de Lourdes; posteriormente se dirigieron a Las Monjas y, finalmente, a la Catedral de Morelia.

Aholibama Andrade

Ahí, las y los asistentes disfrutaron de los tradicionales villancicos interpretados por el coro de niñas y niños Kantari.

Te puede interesar:
Todo sobre la Magno Posada “Noche de Paz” en Morelia: recorrido y cierres viales
Una noche de tradición reunió a las y los morelianos en la Magno Posada "Noche de Paz"

Más tarde, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, agradeció al Ayuntamiento por sumar esfuerzos para la realización de esta Magno Posada, que reunió a cientos de morelianos en el Centro Histórico.

Finalmente, impartió la bendición a las y los presentes, como parte de la preparación para el Adviento. La velada concluyó con la participación del Ensamble Danaus.

Aholibama Andrade

En medio de villancicos, la noche cerró con un ambiente de unión que marcó el espíritu navideño en la comunidad moreliana.

mrh

Morelianos
grid
Magno Posada

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com