Una noche de tradición reunió a las y los morelianos en la Magno Posada "Noche de Paz"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ambiente festivo y en apego a la tradición, se llevó a cabo la cuarta edición de la Magno Posada “Noche de Paz”, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia.
El recorrido inició frente al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el Coro de Ex Niños Cantores de Morelia ofreció los primeros villancicos. En ese punto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó a las y los asistentes su deseo de que la posada se desarrollara de la mejor manera.
Con panderetas, velas y cantos navideños, las y los participantes avanzaron por la calzada Fray Antonio de San Miguel para pedir posada en el Templo de Lourdes; posteriormente se dirigieron a Las Monjas y, finalmente, a la Catedral de Morelia.
Ahí, las y los asistentes disfrutaron de los tradicionales villancicos interpretados por el coro de niñas y niños Kantari.
Más tarde, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, agradeció al Ayuntamiento por sumar esfuerzos para la realización de esta Magno Posada, que reunió a cientos de morelianos en el Centro Histórico.
Finalmente, impartió la bendición a las y los presentes, como parte de la preparación para el Adviento. La velada concluyó con la participación del Ensamble Danaus.
En medio de villancicos, la noche cerró con un ambiente de unión que marcó el espíritu navideño en la comunidad moreliana.
mrh